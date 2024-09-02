Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki seçimleri kutladı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin hayırlı olmasını dilediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA