Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk muhabirinin saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk muhabirinin saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk muhabirinin saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınadı. ABD makamları nezdinde saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

02.06.2024 00:15
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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