Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki

Politika

DIŞİLERİ Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli sivillerin öldürülmesine ilişkin, " İsrail'in Han Yunus'ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz" denildi.