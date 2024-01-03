Dışişleri Bakanlığı, İran\'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayımladı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran'ın Kirman eyaletindeki bombalı terör saldırısında ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.