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Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonrasında taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dışişleri Bakanlığı, İran\'ın Kirman şehrindeki terör saldırısını kınadı
03.01.2024 - 18:13,  Güncelleme: 18:14
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Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonrasında taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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