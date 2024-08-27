Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamalarına tepki gösterdi

Politika

Dışişleri Bakanlığından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir" denildi.

Bu açıklamaların İslam dünyasında infial oluşturduğu gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk ettiği belirtilen açıklamada, "Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir. İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır. İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir" denildi. - ANKARA