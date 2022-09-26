Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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