Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı

26.09.2022 21:57
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadıDIŞİŞLERİ Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber:  ANKARA, -


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Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı Dışişleri Bakanlığı: 'İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın... Dışişleri Bakanlığı: 'İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın...
Kaynak: DHA

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