Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
DIŞİŞLERİ Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Haber: ANKARA, -
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