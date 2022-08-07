Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz"

07.08.2022 17:26
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır. İsrail hükümetine Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz Türkiye, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı Türkiye, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Aksa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 17:26:39. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement