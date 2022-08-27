Dışişleri Bakanlığından Libya'daki çatışmalar hakkında açıklama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Libya'daki çatışmalar hakkında açıklama

27.08.2022 22:03
Dışişleri Bakanlığından Libya'daki çatışmalar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da yaşanan çatışmalara ilişkin, "Sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da yaşanan çatışmalara ilişkin, "Sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önemdedir. Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz. Şiddetin artması, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske atmaktadır. Bu bakımdan, tarafların silahları susturmalarını ve bir an önce sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya odaklanmalarını bekliyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, " Türkiye, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir. Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Libya'daki çatışmalar hakkında açıklama - Son Dakika

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