Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu\'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Saldırıda hayatını kaybeden askeri personel için başsağlığı dileklerinde bulunuldu ve Türkiye'nin Somali'ye destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

11.02.2024 18:11
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Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali'nin güvenliğine katkı sağlamak üzere görev yapan askeri personelin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Somali, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn halklarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye, Somali'nin güvenliğine, istikrarına ve refahına destek vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mogadişu'daki saldırı

Mogadişu'daki Gordan askeri üssünde görevli Somalili asker, dün çevresindekilere ateş açmış, aralarında BAE'li üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, örgüt, saldırıyı yapan kişinin kendisine bağlı intihar eylemcisi olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: İHA

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