Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Uçak Kazasına Taziye

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için ABD halkına taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.