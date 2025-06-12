Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a Taziye

Dışişleri Bakanlığı Hindistan'da meydana gelen uçak kazasının ardından taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirtti. Bakanlık tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA