Dışişleri Bakanlığı'ndan Joseph Aoun'a Tebrik

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Aoun'ı yayınladığı mesajla tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığının yayımladığı mesajda, "Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Joseph Aoun'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin Lübnan'ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA