DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti'nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "Kore Cumhuriyeti'nin Muan Havalimanı'nda bugün meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı'ndan Kore Cumhuriyeti'ndeki Uçak Kazasına Taziye Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?