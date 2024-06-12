Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuveyt'e taziye mesajı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in Mangaf şehrindeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin için Kuveyt halkına taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt'in Mangaf şehrindeki bir binada gerçekleşen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kuveyt halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA