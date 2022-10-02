Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez , Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar , Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.