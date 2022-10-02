Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama

02.10.2022 23:35
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığınca Libya'ya gerçekleşecek ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığınca Libya'ya gerçekleşecek ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama - Son Dakika
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