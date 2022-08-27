Dışişleri Bakanlığı:  Libya'da devam eden çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı:  Libya'da devam eden çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz

27.08.2022 22:22
Dışişleri Bakanlığı:  Libya'da devam eden çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" denildi.

Bakanlıktan, Libya'da meydana gelen çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek, "Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önemdedir. Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

'KALICI BARIŞIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ 'Türkiye'nin Libya'da kalıcı barışın sağlanması için destek vereceği vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Şiddetin artması, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske atmaktadır. Bu bakımdan, tarafların silahları susturmalarını ve bir an önce sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya odaklanmalarını bekliyoruz. Türkiye, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir. Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."


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Kaynak: DHA

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı:  Libya'da devam eden çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz - Son Dakika

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