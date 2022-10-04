DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN'DEKİ ATEŞKESİN UZATILMAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA - Son Dakika
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN'DEKİ ATEŞKESİN UZATILMAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

04.10.2022 00:25
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN'DEKİ ATEŞKESİN UZATILMAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

DIŞİŞLERİ Bakanlığınca Yemen'de 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmaması hakkında yapılan açıklamada, "Yemen'de 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyuyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığınca Yemen'de 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmaması hakkında yapılan açıklamada, "Yemen'de 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyuyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyuyoruz. Yemen'de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmelere yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR
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Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı AB Yemen'deki Husileri BM'nin ateşkesi uzatma çabalarını desteklemeye çağırdı AB Yemen'deki Husileri BM'nin ateşkesi uzatma çabalarını desteklemeye çağırdı
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN'DEKİ ATEŞKESİN UZATILMAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN'DEKİ ATEŞKESİN UZATILMAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA - Son Dakika
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