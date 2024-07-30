Dışişleri Bakanlığı: Özel temsilciler anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti
Dışişleri Bakanlığı, özel temsilcilerin önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları konuları teyit ettiklerini açıkladı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.
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30.07.2024 14:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: Özel temsilciler anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti - Son Dakika
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