Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddetti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddetti

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Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair açıklamalarını reddetti. Bakanlık, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ederek Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesini hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığınca Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, söz konusu açıklamaların reddedildiği ve Yunan yetkililerin 'ciddiyete ve aklıselime' davet edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddetti - Son Dakika

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