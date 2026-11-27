Dışişleri, Beşiktaş maçı olayları üzerine Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisini çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisini Beşiktaş'ın Batum'daki UEFA Avrupa Ligi maçındaki olaylar nedeniyle bugün çağırdı. Bakanlık kaynakları, tepki ve kanıtların iletildiğini, olayların soruşturulması ve sorumlular hakkında hukuki işlem talep edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: " Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır. Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."
Kaynak: İHA
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