Dışişleri'nden ABD'ye 'başkanlık kararnamesi' tepkisi - Son Dakika
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Dışişleri'nden ABD'ye 'başkanlık kararnamesi' tepkisi

13.10.2022 15:47
Dışişleri'nden ABD'ye 'başkanlık kararnamesi' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca ABD'nin Suriye bağlamındaki 'Ulusal Acil Durum' başlıklı başkanlık kararnamesine ilişkin, "Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca ABD'nin Suriye bağlamındaki 'Ulusal Acil Durum' başlıklı başkanlık kararnamesine ilişkin, "Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD tarafından Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında 'Ulusal Acil Durum' başlığıyla yayınlanmakta olan başkanlık kararnamesi, 12 Ekim 2022 tarihinde aynen yinelenmiştir. Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz. Kararnamede ülkemizin terörle mücadele, sınır güvenliğini korumak, Suriye'den kaynaklı bölücü terör tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na dair yer verilen iddialar asılsızdır. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra ettiğimiz Barış Pınarı Harekatı, bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin harekat bölgesinden çıkarılmasını temin etmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur" denildi. Açıklamada ayrıca ABD'den terör örgütü PKK/YPG ile angajmanını sonlandırmasının ve 17 Ekim 2019 tarihli 'Ortak Açıklama'nın hükümlerini yerine getirmesinin beklendiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri'nden ABD'ye 'başkanlık kararnamesi' tepkisi - Son Dakika

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