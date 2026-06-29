Dışişleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

29.06.2026 16:58
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı, uluslararası topluma çağrı yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir. Suriye'nin 2024 yılının aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nurdan Eagle Nurdan Eagle:
    Bu uluslararası hukuk diye bir şey var da kimse umursamıyor işte Anlaşmalar filan kalıp kağıt Sıradan bir insan olarak ben ne yapabilirim ki böyle şeylere Kınama kınama da sonra ne değişiyor 0 0 Yanıtla
  • Oktay Özdem Oktay Özdem:
    Yani en azından ülke kendi tarafını savunuyor ama bizim halk ne yapacak ki biz bunu izlemekten başka çaremiz yok Suriye de çöp olmuş zaten ne kaldı orada hep aynı şey dönüp duruyor 0 0 Yanıtla
  • Fatıma İlay Özcan Fatıma İlay Özcan:
    Yazık be, bölgedeki sivil aileler ne kadar daha dayanabilir bu duruma, uluslararası toplum ne zaman harekete geçecek anlamıyorum. 0 0 Yanıtla
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