Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama

07.03.2022 18:45
Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Mopti bölgesinde 27 asker ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör eylemini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Mopti bölgesinde 27 asker ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör eylemini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti Bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.


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Asker, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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