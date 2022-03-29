Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

29.03.2022 18:35
Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Sek arasında 30 Mart 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, AB'ye üyelik sürecimiz ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.


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Türkiye, Polonya, 30 Mart, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması - Son Dakika


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