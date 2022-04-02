Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

02.04.2022 10:27
Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Yemenli taraflar arasında, ramazan ayının başlangıcından itibaren 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Yemenli taraflar arasında, ramazan ayının başlangıcından itibaren 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, ramazan ayının başlangıcından itibaren 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu adımı, ülke genelinde kalıcı ateşkes ilanının ve siyasi çözüm sürecinin takip etmesini temenni ediyoruz. Türkiye bu süreçte BM özel temsilcisinin çabalarını desteklemeye, tüm kesimler arasında diyalog ve uzlaşıyı teşvik etmeye ve Yemen halkına destek sağlamaya devam edecektir. Yemen'deki ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasının, bölgemizde kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi bakımından da elzem olduğuna inanıyoruz" denildi.


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Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Yemen, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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