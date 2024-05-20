Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Politika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum." - ANKARA