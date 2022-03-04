Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'daki cami saldırısını tel'in etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'daki cami saldırısını tel'in etti

04.03.2022 16:10
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'daki cami saldırısını tel'in etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camii'ne yapılan bombalı saldırıyı tel'in ederek, "Yaşanan saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camii'ne yapılan bombalı saldırıyı tel'in ederek, "Yaşanan saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camii'ne yapılan bombalı saldırı nedeniyle Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yaşanan saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Başkan Erbaş, yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, "Müminlerin bayram günü olan Cuma gününde camide bulunan masum insanların canlarına kast eden insanlığını kaybetmiş bu zihniyeti şiddetle tel'in ediyorum. Yüce Rabbimiz zalimlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Mevla, Asker, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'daki cami saldırısını tel'in etti - Son Dakika


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