Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum"

19.04.2022 02:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum"

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsiz ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum" dediDiyanet İşleri Başkanı Ali...

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsiz ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son vermesini isteyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir şekilde ortak mücadeleye davet etti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Müslümanlara ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırılara karşı gerekli müdahalenin yapılmaması ve nefret suçunu alenen işleyen bu yapılara yetkili merciler tarafından göz yumulması kabul edilemez. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum" - ANKARA

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:  Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:  Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsveç, İslam, Asker, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum' - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 02:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement