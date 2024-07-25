Diyanet-Sen, CHP Genel Merkezi Önünde Tepki Gösterdi

Politika

Diyanet-Sen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde parti sözcüsü Deniz Yücel'e tepki gösterdi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "'Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş! Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' diyerek efelenen Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden, dindarlara aba altından sopa göstermiş, çirkin kabadayı tavırlar sergilemiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin basın toplantısında 19 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu "Kadınların örtünmesi ve gençlerin erken yaşta evliliğe teşvik edilmesi" şeklindeki Cuma Hutbesini, "Haddini bil, burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Burada kadınların kıyafetine, gençlerin ne zaman evleneceğine kendileri karar verebilirler" demişti.

Diyanet-Sen üyeleri, CHP Genel Merkezi'nin önüne gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Yücel'in Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden sadece diyanet camiasını değil cami cemaatini ve dini değerlere dil uzattığını ifade ederek, "Bu da yetmemiş olacak ki 'Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş! Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' diyerek efelenen Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden, dindarlara aba altından sopa göstermiş, çirkin kabadayı tavırlar sergilemiştir" diye konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasal görevi toplumu din konusunda aydınlatmaktır"

CHP'nin 'sözde' halk partisi olduğunu savunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, "Bu partiye göre halkın en büyük hastalığı dindarlığı. Bunlara göre hastalığın ilacı; aile diyene saldırmak, örtü diyene örümcek kafalı demek, din diyene yobaz, diyanet diyene gerici demek. Bu zihniyet Aile, nikah akdi deyince çıldırıyor; toplumsal değerler, mahremiyetin korunması denildikçe kırmızı görmüş boğa gibi taarruza geçiyor. Unuttuysanız hatırlatalım Sayın Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasal görevi toplumu din konusunda aydınlatmaktır. ve bu görevi yerine getirmesi kanuni zorunluluktur. Evinizin salonunda korsan tebliğ yapılmış gibi ciyaklamaya, Diyanet İşleri Başkanı sanki şahsi hutbe irad etmiş gibi manipülasyonlar yaparak kurumun kanuni sorumluluğunu yerine getirmesine engel teşkil etmeye çalışıyor ve algı operasyonları ile kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Seçimler bitince 'nerede kalmıştık' diyerek dinle, diyanetle olan kavgasına tam gaz devam ediyorlar"

'CHP zihniyetini' herkesin iyi tanığını sözlerine ekleyen Yıldız, "Seçim öncesi camilerden çıkmayanlar, mescitlerde Kur'an kıraati talimleri yapanlar, dua ezberi yarışına girerek helalleşelim, barışalım diye kapı kapı gezenler, seçimler bitince 'nerede kalmıştık' diyerek dinle, diyanetle olan kavgasına tam gaz devam ediyorlar. Kulaklarınız ağır işitse de idrakine deli gömleği giydirmeyen vicdanlar biliyor ki; Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemize ve ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumudur. Bu güzide kurumumuza ve onun başkanı üzerinden toplumumuzun dini inançlarını siyasi malzeme yapmanıza asla geçit vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından 'CHP haddini aşma diyanete sataşma' yazılı çelengi genel merkez önüne bıraktı. - ANKARA