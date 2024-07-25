Diyanet-Sen, CHP Genel Merkezi Önünde Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Diyanet-Sen, CHP Genel Merkezi Önünde Tepki Gösterdi

Diyanet-Sen, CHP Genel Merkezi önünde parti sözcüsü Deniz Yücel'e tepki gösterdi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Yücel'in Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden dindarlara sopa gösterdiğini ve çirkin tavırlar sergilediğini belirtti. Yıldız, CHP'nin dindarlığı hastalık olarak gördüğünü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasal görevini yerine getirmesine engel olmaya çalıştığını ifade etti.

25.07.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet-Sen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde parti sözcüsü Deniz Yücel'e tepki gösterdi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "'Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş! Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' diyerek efelenen Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden, dindarlara aba altından sopa göstermiş, çirkin kabadayı tavırlar sergilemiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin basın toplantısında 19 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu "Kadınların örtünmesi ve gençlerin erken yaşta evliliğe teşvik edilmesi" şeklindeki Cuma Hutbesini, "Haddini bil, burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Burada kadınların kıyafetine, gençlerin ne zaman evleneceğine kendileri karar verebilirler" demişti.

Diyanet-Sen üyeleri, CHP Genel Merkezi'nin önüne gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Yücel'in Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden sadece diyanet camiasını değil cami cemaatini ve dini değerlere dil uzattığını ifade ederek, "Bu da yetmemiş olacak ki 'Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş! Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' diyerek efelenen Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden, dindarlara aba altından sopa göstermiş, çirkin kabadayı tavırlar sergilemiştir" diye konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasal görevi toplumu din konusunda aydınlatmaktır"

CHP'nin 'sözde' halk partisi olduğunu savunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, "Bu partiye göre halkın en büyük hastalığı dindarlığı. Bunlara göre hastalığın ilacı; aile diyene saldırmak, örtü diyene örümcek kafalı demek, din diyene yobaz, diyanet diyene gerici demek. Bu zihniyet Aile, nikah akdi deyince çıldırıyor; toplumsal değerler, mahremiyetin korunması denildikçe kırmızı görmüş boğa gibi taarruza geçiyor. Unuttuysanız hatırlatalım Sayın Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasal görevi toplumu din konusunda aydınlatmaktır. ve bu görevi yerine getirmesi kanuni zorunluluktur. Evinizin salonunda korsan tebliğ yapılmış gibi ciyaklamaya, Diyanet İşleri Başkanı sanki şahsi hutbe irad etmiş gibi manipülasyonlar yaparak kurumun kanuni sorumluluğunu yerine getirmesine engel teşkil etmeye çalışıyor ve algı operasyonları ile kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Seçimler bitince 'nerede kalmıştık' diyerek dinle, diyanetle olan kavgasına tam gaz devam ediyorlar"

'CHP zihniyetini' herkesin iyi tanığını sözlerine ekleyen Yıldız, "Seçim öncesi camilerden çıkmayanlar, mescitlerde Kur'an kıraati talimleri yapanlar, dua ezberi yarışına girerek helalleşelim, barışalım diye kapı kapı gezenler, seçimler bitince 'nerede kalmıştık' diyerek dinle, diyanetle olan kavgasına tam gaz devam ediyorlar. Kulaklarınız ağır işitse de idrakine deli gömleği giydirmeyen vicdanlar biliyor ki; Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemize ve ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumudur. Bu güzide kurumumuza ve onun başkanı üzerinden toplumumuzun dini inançlarını siyasi malzeme yapmanıza asla geçit vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından 'CHP haddini aşma diyanete sataşma' yazılı çelengi genel merkez önüne bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Deniz Yücel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet-Sen, CHP Genel Merkezi Önünde Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek. İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet-Sen, CHP Genel Merkezi Önünde Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement