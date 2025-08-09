Diyanet TV'de Yanlış İfade Üzerine Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Diyanet TV'de yayınlanan 'Günün Bereketi' adlı programda kullanılan ifadeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşırız" denildi.

Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'Günün Bereketi' programının 313. bölümünde kullanılan bir ifadeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet TV'de yaz kuşağında hafta içi her gün saat 11.00-12.00 arasında canlı olarak yayınlanan 'Günün Bereketi' programında kadın-aileye dair konular ele alınmaktadır. Programa 6 Ağustos Çarşamba günü yazar Hatice Ebrar Akbulut katılmıştır. Konuğun canlı yayında program içerisinde, bir başkasından naklen de olsa 'Allah baba' ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Tevhid ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. O'nun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı kıymetli izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız." - ANKARA