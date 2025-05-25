Diyarbakır Bağlar İlçesinde Sorunlar Yerinde Çözülüyor

Türkiye'de, nüfus yoğunluğuyla birçok ilden büyük olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sorunlar yerinde dinlenip çözümler üretilmeye çalışılıyor.

Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Bağlar İlçe Başkanı Av. Sadık Başar Gür, hem teşkilatıyla hem de muhtarla görüşüp sorunların yerinde dinleyip çözümler üretilmesi için çalışmalar yürütüyor. Gür, Bağlar ilçesinin 395 binin üzerinde nüfusa sahip olan ve Türkiye'de 32 ilden büyük bir il ilçe olduğunu belirtti. Bağlar ilçesinin Türkiye'nin küçültülmüş bir şekli olduğu benzetmesinde bulunan Gür, "Alt gelir grubundan tutun da en üst grup vatandaşlarımızın ikamet ettiği bir ilçe. Bu anlamda Bağlar ilçemizin her alanına ulaşmamız gerekiyor. Bu ulaşım şeklimizi de yapabilmek için teşkilatımız içerisinde çok ciddi bir yapılanmaya gittik. Bu yapılanmamızı nasıl yapıyoruz, vatandaşlarla her gün temas içinde olmamız gerekiyor. Bu temasımızı kendi oluşturmuş olduğumuz birimlerle hane ziyareti, sokak ziyareti, esnaf ziyaretleri, kahvehane toplantıları, sokak ve mahalle toplantıları yaparak vatandaşlarımızın dertlerine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Gür, sahada en fazla yol gösteren de muhtarlar olduğunu ifade ederek, "Muhtarlarımız da sürekli diyalog halindeyiz. Eksiklikler varsa bu eksiler nelerdir bunları öğreniyoruz. Bunun üzerine sosyal yapısı birbirinden kopuk olan bu ilçemizde bireyler arasındaki farkı elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Su kanallarından tutunda, yol yapımlara, köy içi yol yapımlarına bütün hepsini elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. Tabii şöyle bir handikabımız da oluştu. Önceki dönemde belediyemizce yapmış olduğumuz tüm hizmetler ne yazık ki bu yeni dönemde bizim yapmış olduğumuz yerde kaldı. Bunun devamı getirilmedi. İnşallah bunların da yapılması ve devam ettirilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bağlar ilçesinin turizme yönelik çok güzel alanları olduğunu kaydeden Gür, "Kayak merkezimizden tutun da şelalelerimize, doğal su kaynaklarımıza çok güzel alanlarımız var. Bunların artık bu süreçte bu yeni geldiğimiz süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu barışa, kardeşliğe yönelik açıklamalardan sonra turizm patlaması yaşanmasını istiyorum. Bu anlamda da turizmcilere sesleniyorum. Gelin birlikte Bağlar'ımızı gezelim, bu Bağlar ilçemizde nerelerde ne şekil yatırımlar yapılabilir bunları mutlaka duyurmak istiyoruz. Turizm firmalarına ve turizm şirketlerine Bağlar'ımızı tanıtmamız gerekiyor. Her ay ve 15 günde bir eğitim programları hazırlıyoruz teşkilat içi yapmış olduğumuz bu eğitim programlarımızı sonra eğitim alan personeller, biz ve teşkilat üyelerimiz de vatandaşa yaymaya başlıyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR