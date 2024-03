Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Koyunculuğu Arttırmak İçin Hibe Desteği Verecek

Politika

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Karacadağ bölgesinde koyunculuğun arttırılması için belediye olarak hibe desteği vereceklerini açıkladı. 100 adetten az olmamak kaydıyla her sürünün yüzde 50'sini belediye olarak kendilerinin karşılayacağını aktaran Bilden, beş yıl içerisinde buradaki koyun varlığını yüzde 200 civarında arttırmayı planladıklarını söyledi.

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, seçim çalışmalarına ilçe ve köy ziyaretleriyle devam etti. Karacadağ'ın eteklerindeki Çınar ilçesine bağlı köylere giderek vatandaşlarla bir araya gelen Bilden, köylülerin sorunlarını dinledi.

"Her koyun sürüsünün yüzde 50'sini hibe edeceğiz"

En çok yol, elektrik ve koyunculuk ile ilgili sorunların kendisine aktarıldığını ifade eden Bilden, koyunculukla ilgili köylülere müjde verdi. Seçilmesi durumunda köylerdeki sürü sayılarını arttırmak için 100 adetten az olmamak kaydıyla her sürünün yüzde ellisini büyükşehir belediyesi olarak kendilerinin karşılayacağını taahhüt etti. 5 yıl içerisinde bölgedeki koyun varlığını yüzde 200 civarında arttıracaklarını vurgulayan Mehmet Halis Bilden, "Bugün 16 köy planladık, huzur içerisinde vatandaşlarımıza uğruyoruz, onların bir sorunları, dertleri, problemleri var mı bunları onlarla istişare ediyoruz. Tabi şimdiye kadar köylerimizin yollarını, köy içi iyileştirmeleri yapmışız, bazılarının da var, onları konuşuyoruz. Elektrikle ilgili sorunlarını köylüler dile getiriyor, yine koyunculukla ilgili sorunları var. İnşallah bizim başkanlığımız döneminde koyunculuğu ciddi bir şekilde destekleyeceğiz, özelikle Karacadağ bölgemizde yıllardan beri süregelen koyunculuk faaliyetleri var, hem et hem de sütle ilgili ülkemizin tarım potansiyeline katkı sağlıyorlar. Ama son zamanlarda özellikle çoban sıkıntısı var ve buraya sürü sayımızı ciddi şekilde arttıracağız, belediye olarak da her sürünün yüzde ellisini belediye olarak biz destekleyeceğiz. İyi ırkları getireceğiz, özellikle zom ırkı var burada, ivesi var, karaman var, köylülerimiz hangisini isterlerse 100 adetten az olmamak kaydıyla yarısını belediye olarak biz karşılayacağız, yarısını da onlar karşılayacaklar ve beş yıl içerisinde buradaki koyun varlığımızı yüzde 200 civarında arttırmayı planlıyoruz. Belediye olarak da etin tedarikinde doğal olarak, endemik olarak katkımız olacak inşallah. Gece 12'ye kadar köylerimizi geziyoruz ve huzur içerisinde güzel bir siyasi çalışma yapıyoruz, 31 Mart'ta inşallah biz zaferle Diyarbakır'dan çıkmış olacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR