Diyarbakır'da 7 ilçe kaymakamı ve 2 vali yardımcısı değişti - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'da 7 ilçe kaymakamı ve 2 vali yardımcısı değişti

Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, İstanbul Bayrampaşa Kaymakamı olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameyle Diyarbakır'ın Kayapınar, Ergani, Bismil, Yenişehir, Çınar, Çermik ve Hani kaymakamları değişti. Vali vekili Abdullah Çiftçi de İstanbul Bayrampaşa ilçe kaymakamı olarak atandı.

02.07.2024 14:50
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Diyarbakır'da 7 ilçe kaymakamı ve 2 vali yardımcısı değişti. Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, İstanbul Bayrampaşa Kaymakamı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname ile Türkiye genelinde yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri değiştirilirken, Diyarbakır'da da 7 kaymakam ile 2 vali yardımcısının görev yeri değişti, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Kararnameyle Diyarbakır'ın Kayapınar, Ergani, Bismil, Yenişehir, Çınar, Çermik ve Hani kaymakamları değişti. Vali vekili Abdullah Çiftçi de İstanbul Bayrampaşa ilçe kaymakamı olarak atandı.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığına Yunus Ataman atandı. Kaymakam Murat Beşikçi'nin yeni görevi ise; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olarak belirlendi. Kayapınar Kaymakamlığına Ömer Bilgin atanırken, eski Kaymakam Arif Karaman ise Bursa Vali Yardımcısı oldu. Bismil Kaymakamlığına Recep Asar atandı. Kaymakam Enver Hakan Zengince ise Samsun- Tekkeköy Kaymakamı oldu.

Ergani Kaymakamlığına Kadir Ulusoy atandı. Kaymakam Ahmet Karaaslan ise Merzifon Kaymakamlığına atandı. Çınar Kaymakamlığına Zikrullah Erdoğan gelirken, eski Kaymakam Mehmet Fatih Günlü ise Hekimhan Kaymakamı oldu. Çermik Kaymakamlığına ise Adem Karataş atandı. Kaymakam Vahit Yılmaz ise Honaz Kaymakamı oldu. Hani Kaymakamlığına Mevlana Kürkçü atandı. Eski Kaymakam Abdullah Yüksel ise Sinop Vali Yardımcısı oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da 7 ilçe kaymakamı ve 2 vali yardımcısı değişti - Son Dakika

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