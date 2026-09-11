Diyarbakır\'da Bakan Fidan cuma namazı için Ulu Cami\'ye gitti, geniş güvenlik alındı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma namazını kılmak üzere tarihi Ulu Camiye geçti. Cami girişi ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Fidan, cuma namazını eda etmek üzere Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camiye geldi. Bakan Fidan'ın gelişi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Girişte X-ray cihazı kullanılırken, el detektörüyle de çantalar didik didik arandı. Yine camiyi gören yüksek yerlerde keskin nişancı özel harekat ekipleri güvenlik önlemi aldı.