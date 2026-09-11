Diyarbakır'da Bakan Fidan cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti, geniş güvenlik alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bakan Fidan cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti, geniş güvenlik alındı

Diyarbakır\'da Bakan Fidan cuma namazı için Ulu Cami\'ye gitti, geniş güvenlik alındı
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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma namazını kılmak üzere Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camiye geçti. Fidan'ın gelişi öncesinde cami girişi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, yüksek noktalara keskin nişancı ekipleri yerleştirildi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma namazını kılmak üzere tarihi Ulu Camiye geçti. Cami girişi ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Fidan, cuma namazını eda etmek üzere Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camiye geldi. Bakan Fidan'ın gelişi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Girişte X-ray cihazı kullanılırken, el detektörüyle de çantalar didik didik arandı. Yine camiyi gören yüksek yerlerde keskin nişancı özel harekat ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da Bakan Fidan cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti, geniş güvenlik alındı - Son Dakika

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