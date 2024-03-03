Diyarbakır\'da Bismil ilçesinde tek kadın muhtar adayı

Politika

Diyarbakır'da, 123 mahallesi bulunan Bismil ilçesinde tek kadın muhtar adayı, en büyük mahalleye talip oldu.

119 bin 972 nüfusu bulunan Bismil ilçesinde 123 mahalle bulunuyor. İlçenin en büyük mahallesi olan Akpınar'da şimdiye kadar 6 adayın yanı sıra ilçenin tek kadın muhtar adayı 30 yaşındaki Çiğdem Özdemir, sokak hayvanları ve kadınlara öncelik verdiği projeleri ile mahalleyi yönetmeye talip oldu.

İktisat ve çocuk gelişimi bölümü mezunu olan Özdemir, muhtarlığın ek işi değil tek işi olduğunu vurgulayarak, "Mahallemizde özellikle kadınlarımız için yapacağım çok şey var. Hastane servis sayısı artırılıp saatleri genişletilecek, gece saatlerinde nöbetçi hastane servisi olacak. Sokak hayvanlarının aşılatılıp belediyeyle koordineli şekilde barınaklara yerleştirilip mahallede özellikle çocukların korku endişesinin ortadan kalkmasını sağlayacağım. İhtiyaç sahipleri faydalansın diye her sokağa giysi kutuları yerleştireceğim" dedi.

Projelerinin büyük bölümü çocuklara ve kadınlara yönelik olduğunu belirten Özdemir, gençlerin, çocukları kötü alışkanlıklardan alıkoymak ve bunlara yeltenmelerini engellemek için spor aktiviteleri ayarlayacağını dile getirdi.

Mahallede akran grupları oluşturup yatkın oldukları spor faaliyetleri neyse o dallarda gençlik merkezinde belli günler ayarlayacağını dile getiren Özdemir, "Sokaklarımız haftada iki gün sokak temizleme aracıyla temizlenecek. Kadınlarımızı sosyal ortamlara dahil etmek için aile destek merkezlerinde mevcut halk eğitim merkezinde bulunan hangi kursa yatkınlarsa kurslara kayıtlarını yaptıracağım ve ihtiyaç sahibi olan kursiyerlere ödenek çıkarılmasını sağlayacağım" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR