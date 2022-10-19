Diyarbakır haberleri! Bağlar Belediyesinden çok amaçlı gençlik merkezi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çok amaçlı gençlik merkezi yapılacak.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi Yenihal bölgesinde yapılması planlanan çok amaçlı gençlik merkezinin önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkezinin yapımı için protokol imzalandığını belirtti.

Genç nüfusun yoğunlukta olduğu ilçeye gençlik merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir proje hayata geçiriliyor. Hayallerimiz ve hedeflerimiz arasında gençlerimizin her türlü eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirebilecekleri böyle bir gençlik merkezi projesi vardı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak merkezin en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Gençlik merkezi, Bağlar gençliğinin nefes aldığı, huzur bulduğu ve hayata tutunduğu bir alan olacak."

Merkezin 24 milyon liraya mal olacağı belirtildi.