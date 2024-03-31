Diyarbakır İl Seçim Kuruluna Oy Torbaları Nedeniyle Kuyruk Oluştu

CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları seçim zaferini kutladı

CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli'deki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre önde götürdükleri yarışı kent meydanında yoğun kalabalıkla kutlamaya başladı. Kutlamalara havai fişekler, sloganlar ve zeybek oyunları eşlik etti. İlerleyen saatlerde Doğan ve Ertemur'un açıklama yapması bekleniyor.