Diyarbakır İl Seçim Kuruluna Oy Torbaları Nedeniyle Kuyruk Oluştu

Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirilen oy torbaları nedeniyle kuyruk oluştu.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan sayımlar devam ediyor. Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getiriliyor. Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kuruluna girmek üzere bekliyor. Ellerinde oy torbaları olan görevliler, İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. - DİYARBAKIR
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Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli'deki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre önde götürdükleri yarışı kent meydanında yoğun kalabalıkla kutlamaya başladı. Kutlamalara havai fişekler, sloganlar ve zeybek oyunları eşlik etti. İlerleyen saatlerde Doğan ve Ertemur'un açıklama yapması bekleniyor.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Bingöl'de AK Parti'nin mevcut başkanı Erdal Arıkan, yüzde 35,18 oy alarak seçimi kazandı. Arıkan, göreve devam edecekleri süre boyunca şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.30 itibarıyla Burdur'da oyların yüzde 46,27'si sayıldı. Burdur'da yüzde 48,06 ile CHP Adayı Ali Orkun Ercengiz, birinci sırada bulunuyor. Burdur Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 48,06, AK Parti yüzde 44,01, İYİ Parti yüzde 3,52, YRP yüzde 1,71, Zafer Partisi yüzde 1,33. Burdur'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
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