Diyarbakır'ın Tarım ve Sanayi İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Tarım ve Sanayi İş Birliği Ziyareti

Diyarbakır\'ın Tarım ve Sanayi İş Birliği Ziyareti
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OSB ve Ticaret Borsası başkanları, Diyarbakır'ın ekonomik kalkınması için fikir alışverişinde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Diyarbakır'ın tarım ve sanayi alanındaki mevcut durumu ile kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. Görüşmede, üretimin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, tarım ve sanayi sektörleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Diyarbakır'ın sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, üretim, istihdam ve yatırımın artırılmasına yönelik ortak aklın ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Diyarbakır'ın kalkınma hedeflerine ulaşmasında tarım ve sanayinin birbirini tamamlayan iki temel sektör olduğunu ifade etti.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise tarımsal üretimin katma değerinin artırılması, üreticinin desteklenmesi ve sanayi ile tarım arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de Diyarbakır'ın üretim kapasitesi ve sahip olduğu potansiyelle Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kentin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü çalışmanın değerli olduğunu ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'ın Tarım ve Sanayi İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

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