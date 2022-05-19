Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı

19.05.2022 12:35

Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı Diyarbakır'a atana Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine başladı.

Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'a atana Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su, sabah saatlerinde Diyarbakır Valilik binasında düzenlenen programla, il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla şeref defterine imza atarak görevine başladı. Basın açıklamasında bulunan Vali Su, bugün itibariyle görevine başladığını belirterek, bu vesileyle tüm Diyarbakırlı hemşerilerine en kalbi sevgi ve saygılarıyla selamladığını, birlikte Diyarbakır'ı daha yukarılara taşımak için gayret edeceğini kaydetti.

Vali Su, daha sonra il protokolü ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı
Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı
Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı
Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı
Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı
Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı
Diyarbakır'ın yeni valisi Su göreve başladı
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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