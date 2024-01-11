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Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, yılın idarecisi seçildi - Son Dakika
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Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, yılın idarecisi seçildi

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen törende 'yılın idarecisi' seçilerek, Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmeti Ödülü aldı. Beşikci, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı ve görev süresince vatandaş odaklı belediyecilik ve kamu hizmetlerini sunmaya gayret ettiğini belirtti.

Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, yılın idarecisi seçildi
11.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:24
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Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla 81 ilin valisinin katılımıyla düzenlenen törende "yılın idarecisi" seçilerek, Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmeti Ödülü aldı.

Yılın idarecisi seçilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmeti Ödülü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Göreve geldiği ilk andan itibaren Yenişehir ilçesinde vatandaş odaklı belediyecilik ve kamu hizmetlerini sunmaya gayret ettiğini belirten Beşikci, kapılarının tüm vatandaşlara daima açık olduğunu söyledi. "Öncelikle beni bu ödüle layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve tertip komisyonunda yer alan değerli büyüklerimize saygımı ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diyen Beşikci, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın tensipleri ile başladığım görevimde hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler hayata geçirmeyi, birebir vatandaşlarımızı ziyaret ederek istek ve şikayetlerini yerinde çözmeyi, dezavantajlı kesimin sosyal, eğitsel, kültürel ve ekonomik eksikliklerini gidererek daha çok gönüllerinde yer edinmeyi önceledim. Yenişehir Kaymakamlığımız ve belediyemiz ile birlikte Yenişehir ilçemize en kaliteli kamu hizmetlerini sunmaya, ilçemizin fiziksel ve mimari yapısını iyileştirerek güzel ilçemizi cazibe merkezi haline getirmeye ve sürdürülebilir projeler üretmeye çalıştık. Hizmetlerimizle birçok hemşehrimizin kalplerinde yer edindik, bizi çok sevdiler, biz de bu sevgilerine layık olmak için büyük bir özveri ile çok çalıştık. İdareci olmak da bu demektir. Tekrar Cumhurbaşkanımıza, valimize ve birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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