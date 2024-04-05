Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan model Simurg Sarsılmaz, geçtiğimiz günlerde muhtar adayı olduğunu açıklamış ancak daha sonra ölüm tehditleri aldığını belirterek adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.
Bu açıklaması ile gündeme gelen Sarsılmaz, önceki sosyal medya hesabından Diyarbakır'da DEM Parti'nin belediye seçimlerini kazanması sonrası kutlama yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Adaylıktan geri çekilmesinin ardından bir açıklama yapan Sarsılmaz, "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
Son Dakika › Politika › 'Tehdit alıyorum' diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti - Son Dakika
Samsun'da bir mahallede muhtarlık seçiminde tek kadın aday olan Nurcan Korkmaz, seçim günü kabinlere konulan 'Nurdan Kaçmaz' isimli aday pusulasının sahte olduğunu iddia ederek, Samsun İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. 'Nurdan Kaçmaz'ın azaları içinde Survivor yarışmacılarının bazılarının isimlerinin olması dikkat çekti. Nurcan Korkmaz, seçimin tekrarlanmasını talep etti.
CHP'den seçilen Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi ve mazbatasını aldı. Mazbata töreni Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlendi. Çerçioğlu, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek Aydın halkına teşekkür etti. Ayrıca, yaptıkları işleri vatandaşlara danışarak gerçekleştirdiklerini ve halktan kopmadıklarını vurguladı. Ancak, mazbatanın yemekhanede verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu durumu kabul edilemez bulduğunu ifade etti.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Alanya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, 'Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım' dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)