"Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

"Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da ölüm tehditleri aldığını söyleyerek muhtar adaylığından çekilen model Simurg Sarsılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti bayrağıyla kutlamalara katıldı.

05.04.2024 12:10  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan model Simurg Sarsılmaz, geçtiğimiz günlerde muhtar adayı olduğunu açıklamış ancak daha sonra ölüm tehditleri aldığını belirterek adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

'Tehdit alıyorum' diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti

DEM PARTİLİLER İLE KUTLAMA YAPTI

Bu açıklaması ile gündeme gelen Sarsılmaz, önceki sosyal medya hesabından Diyarbakır'da DEM Parti'nin belediye seçimlerini kazanması sonrası kutlama yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

'Tehdit alıyorum' diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM" DEMİŞTİ

Adaylıktan geri çekilmesinin ardından bir açıklama yapan Sarsılmaz, "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

"Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti

Diyarbakır, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Tehdit alıyorum' diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle: Bir sen eksktin 64 19 Yanıtla
  • CHİCHARİTO: Hendek kazacak bir tipinde yok aslında :) 24 18 Yanıtla
  • ferhat eser: kadınlara erkeklere şiddete hayır 11 4 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: aman dağa çıkma yoksa 1 2 Yanıtla
  • Samsun'da Muhtarlık Seçiminde Sahte Aday İddiası
    13:21 Samsun'da Muhtarlık Seçiminde Sahte Aday İddiası

    Samsun'da bir mahallede muhtarlık seçiminde tek kadın aday olan Nurcan Korkmaz, seçim günü kabinlere konulan 'Nurdan Kaçmaz' isimli aday pusulasının sahte olduğunu iddia ederek, Samsun İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. 'Nurdan Kaçmaz'ın azaları içinde Survivor yarışmacılarının bazılarının isimlerinin olması dikkat çekti. Nurcan Korkmaz, seçimin tekrarlanmasını talep etti.

  • Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatasını aldı
    13:17 Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatasını aldı

    CHP'den seçilen Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi ve mazbatasını aldı. Mazbata töreni Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlendi. Çerçioğlu, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek Aydın halkına teşekkür etti. Ayrıca, yaptıkları işleri vatandaşlara danışarak gerçekleştirdiklerini ve halktan kopmadıklarını vurguladı. Ancak, mazbatanın yemekhanede verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu durumu kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

  • Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran: 'Avukatlar var ve hep olacak'
    13:15 Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran: 'Avukatlar var ve hep olacak'

    Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

  • Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Görevi Devraldı
    13:15 Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Görevi Devraldı

    Alanya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, 'Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım' dedi.

  • Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı mazbatasını aldı
    13:13 Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı mazbatasını aldı

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.

  • Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun Göreve Başladı
    13:09 Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun Göreve Başladı

    MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.


12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
11:44 Türkiye’deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu Dev kargo firması iflas etti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! Dev kargo firması iflas etti
11:24 İmamoğlu’ndan “Murat Kurum nasıl bir rakipti“ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
13:14 Trabzonspor, seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu’na taşıdı Trabzonspor, seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 13:27:25. #1.12#
SON DAKİKA: "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement