Dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı - Son Dakika
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Dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı

07.04.2023 00:49
Dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı. Açıklanan listede birinci sırayı TRT'de yayınlanan en uzun soluklu dizilerden Seksenler dizisi başta olmak üzere çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan Özlem Balcı getirildi.

MHP'nin genel seçimlerde Muğla'dan 1'inci sırada Özlem Balcı, 2. sırada Ertuğrul Avcı, 3. sırada Mevlüt Kiriş, 4. sırada Abdulkadir Tekin, 5. sırada Şevket Tokur, 6. sırada Hilmi Başpınar ve 7. sırada Neslihan Doğangül Önder aday gösterildi.

MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı aslen Seydikemer doğumlu. Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT'nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler dizisinde rol aldı. Balcı ayrıca, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının canlandırıldığı 'Reis' filminde Emine Erdoğan'ı oynadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı - Son Dakika
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