Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Politika

Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik bu tür dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

21.08.2024 10:12  Güncelleme: 10:29
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"KASITLI BİR ŞEKİLDE DOLAŞIMA SOKULUYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

İşte DMM'den yapılan açıklama;

Bakan Şimşek'in istifa ettiği iddialarına yalanlama
Bakan Şimşek\'in istifa iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Oktay KUŞÇU: Bu istifa ederse ülke rahat bir nefes alır 18 21 Yanıtla
  • Sami Kuru: Yalan haberi yayana tc cezası olmalı ve cezalandırılmalı yoksa bunun önü alınamaz 31 7 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: İstifaya gerek yok. ERKEN SEÇİMLE hepinizi süreceğiz 14 8 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: dezenformasyonla mücadele merkezi kuracağıniza Açlıkla mücadele merkezi kurun oradakiler daha doğru bilgi 16 3 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Yok bakanım sakın istifa etmeyin vergi ile zengini daha zengin fakiri daha fakir yapmayı çok güzel başarıyorsunuz siz giderseniz biz nasıl vergi ödeyeceğiz 14 2 Yanıtla
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