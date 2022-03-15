Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı zafer işareti siyasal bir skandaldır" - Son Dakika
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Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı zafer işareti siyasal bir skandaldır"

15.03.2022 12:35
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı zafer işareti siyasal bir skandaldır"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretindeki el hareketine değinerek, "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı zafer işareti siyasal bir skandaldır" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretindeki el hareketine değinerek, "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı zafer işareti siyasal bir skandaldır" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el işaretinin siyasal bir skandal olduğunu ifade eden Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bir salon konuşmasında 'Hiç meraklanmayın, az kaldı, emin olun az kaldı ve inanın geliyor gelmekte olan' cümlesini kurarken iki defa zafer işareti yaptı. Elbette bu işaretin özellikle Diyarbakır'da ne anlama geldiğini herkes bilir. Ayrıca, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan kalabalığa hitap edecekleri her konuşmada aynı işareti yapmışlardı. Ayrıca Diyarbakır annelerini kışkırtmak için HDP'li Erol Katırcıoğlu da zafer işareti yapmıştı. Yine Samsun'da yakalanan PKK'lı bir isim de aynı işareti yaptı. Sadece HDP'li yöneticiler değil, terör örgütü PKK'nın yönetim kadrosunda bulunan bütün isimler de yanı işaret defalarca yapmışlardır. Eskişehir'de bir aileyi katleden Mehmet Şerif Boğa da, PKK'lı teröristlerin mezarı başında zafer işareti yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun dinleyicilerinin arasında HDP'nin yönlendirdiği insanların olduğunu bildiği için böyle bir işaretin yapılmasının ana maksadı HDP ve PKK'ya selam vermektir. Meselenin başka hiçbir boyutu yoktur. Çünkü zafer işareti bölgedeki birçok ilde tarihsel bağlamında kopartılmıştır, Kürtlerin geçmişinde böyle bir işaretin geleneği mevcut değildir ve PKK'nın işaret dili haline gelmiştir. 'Geliyor gelmekte olan' sözü söylendiği anda Kılıçdaroğlu'nun zafer işareti yapması da, gelecek olanın HDP veya PKK ile benzer düzlemde olduğunun temel işaretidir ve çok tehlikeli bir yol çizgisine sahiptir" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, yanında konuşan ve ülkemize hakaret edene sesini çıkarmadı"

Masada yapılan konuşma sırasında yanındaki ismin devletimize hakaret etmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun sesinin çıkmadığını sözlerine ekleyen Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, yanında konuşan kişinin 'güneye ve Rojava'ya yapılan askeri operasyonların son bulması gerekir diye düşünüyorum. Bunlar artık normal bir terör operasyonu değil bir halkı ezme operasyonudur' sözlerini dinlerken hiçbir tepki göstermedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı uğruna kendi devletine söz söyleyen birine dahi sesini çıkarmayan siyasal bir aktörün, devleti ne hale getireceği düşünülemez dahi. HDP ile işbirliği adına her türlü devlet karşıtı tavrın yanında duran Kılıçdaroğlu, HDP'ye de muhtemelen bir şeyler vaat etmiştir. Ama HDP, onun vaadi üzerine değil PKK'nın yönlendirmesi ile taleplerini belirleyecektir" dedi. - BİTLİS

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Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı zafer işareti siyasal bir skandaldır' - Son Dakika


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