Dodik'in Tutuklama Emri Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dodik'in Tutuklama Emri Kaldırıldı

Dodik\'in Tutuklama Emri Kaldırıldı
05.07.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milorad Dodik, savcılığa ifade vererek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bosna Hersek makamları, anayasal düzeni bozma ve ayrılıkçılıkla suçlanan Sırp lider Milorad Dodik hakkındaki tutuklama emrini kaldırdı.

Bosna Hersek Mahkemesi, Mart ayından bu yana savcılığa ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan Sırp lider Milorad Dodik'in avukatı eşliğinde gönüllü olarak savcılığa gittiğini ve şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini duyurdu. Sırp lider Dodik, ayrılıkçılık suçlamasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli Milorad Dodik, 4 Temmuz'da avukatı eşliğinde Bosna Hersek Savcılığına gönüllü olarak gelerek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi" denildi. Dodik'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, düzenli olarak yetkililere imza vermesi gerektiği ve bunu yapmaması halinde aleyhinde yeni bir tutuklama kararı çıkarılacağı duyuruldu.

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı bir idari birim olan Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin Başkanı olarak görev yapan Sırp siyasetçi Dodik yaptığı açıklamada, "Bu benim için önemli olduğu kadar aynı zamanda kötü niyetle hareket eden ve bu dava üzerinden Bosna Hersek'te istikrarsızlık ve problemleri tırmandırmayı isteyenlere karşı da önemli bir adım" diye konuştu.

Bosna Hersek basınında yer alan haberlerde ise Dodik aleyhindeki tutuklama kararının kaldırılmasına ilişkin beklenmedik gelişmenin ülkedeki siyasetçiler arasında bir süredir devam eden müzakereler sonucunda gerçekleştiği iddialarına yer verildi.

Ne olmuştu?

Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Şubat ayında Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin kararlarını uygulamayı reddettiği suçlamasıyla yargılandığı bir davada 1 yıl hapis ve 6 yıl boyunca siyasi görevinden uzaklaştırma cezası almıştı. Sırp liderin avukatları, ilk derece mahkeme kararına itiraz ederek yargı sürecini uzatmıştı. Ayrıca Bosna Hersek Mahkemesi'nin kararına tepki olarak RS entitesinde, Bosna Hersek devletine ait bazı kurumlarının faaliyet göstermesini yasaklayan düzenlemeler kabul edilmişti. Ülkede yeni bir krize neden olan bu düzenlemeler, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmıştı. Devletin anayasal düzenine tehdit oluşturan bu adımlar nedeniyle Dodik ve bazı Sırp liderler aleyhinde soruşturma açılmış, ancak Bosna Hersek Mahkemesi'nin yetkilerini inkar eden Dodik, ifade vermeye gitmemişti. Bunun üzerine haklarında gözaltı ve ülke çapında tutuklama emri çıkarılmıştı. RS entitesi yerel polisi, Bosnalı Sırp liderler aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulamayı reddetmiş ve Dodik bu süreçte Sırbistan, Rusya ve Macaristan'a yurt dışı seyahatleri de gerçekleştirebilmişti.

Dodik öncülüğündeki Bosnalı Sırp siyasetçilerin devlet düzeyindeki polis teşkilatı dahil güvenlik kurumlarının RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamaya yönelik eylemleri, Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti ve devlet kurumları arasında çatışma ve iç savaş endişesine neden olmuştu. Bu süreçte yaşanan kriz, 1992-95 yılları arasındaki savaştan bu yana en derin kriz olarak nitelendiriliyordu. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dodik'in Tutuklama Emri Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
22:20
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
21:12
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
18:26
Ömer Çelik’ten Özel’in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 23:34:17. #7.13#
SON DAKİKA: Dodik'in Tutuklama Emri Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.