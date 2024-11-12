Doğan Bekin, 'Uzak Şehir' Dizisini Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Doğan Bekin, 'Uzak Şehir' Dizisini Eleştirdi

Doğan Bekin, \'Uzak Şehir\' Dizisini Eleştirdi

Yeniden Refah Partisi'nden Bekin, Mardin'i yansıtmadığı gerekçesiyle 'Uzak Şehir' dizisinin kaldırılmasını istedi.

12.11.2024 16:19
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " Mardin'in kültürel zenginliği ile bağdaşmadığını" söylediği "Uzak Şehir" isimli televizyon dizisinin yayından kaldırılmasını istedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Kasım'ın Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, "12 Kasım 1933'te Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde yıkılmış ve Doğu Türkistanlı Müslüman Türkler, dil, din ve kültür bağlamında büyük baskı ve zulüm altında kalmışlardır." diye konuştu.

Bu zulmün, 12 Kasım 1944'te kurulan ikinci Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti dönemine kadar devam ettiğini anlatan Bekin, 01 Ekim 1949'da kurulan Yeni Çin'de, Çin Komünist Partisinin, iktidarı ele geçirdikten sonra Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni işgal ettiğini söyledi.

Doğan Bekin, Doğu Türkistan'da mevcudiyeti hala devam eden sözde "konsantrasyon kamplarının", zulmün birer nişanesi niteliğinde olduğunu belirterek, "1933 ve 1944 yıllarında kurulan Doğu Türkistan İslam cumhuriyetlerinin kuruluş yıl dönümünde başta Müslüman ülkeler olmak üzere, tüm dünyayı ırk ayrımcılığı ve asimilasyona karşı kararlı politikalar ortaya koyarak tepki vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Parti'li Bekin, "Uzak Şehir" isimli televizyon dizisine ilişkin "İlk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı ulusal bir kanalda yayınlanan, Lübnan dizisi 'Al Haybe'den uyarlanan Uzak Şehir, Mardin'in değerler manzumesiyle bağdaşmayan ve büyük tezat oluşturan ham hayal kurguyla, amaç ve kapsam bakımından büyük bir yanılgı ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, "Mardin'i kültürel zenginliği ile bağdaşmayan 'Uzak Şehir' dizisinin behemehal yayından kaldırılması gerekir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Doğan Bekin, 'Uzak Şehir' Dizisini Eleştirdi - Son Dakika

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