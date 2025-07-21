Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in partisinden istifa etmesiyle bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, kurucuları arasında yer aldığı partisinden istifa etti. Demir'in istifasıyla meclisteki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, Demir'in istifasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Doğan Demir İstifa Etti, Bağımsız Vekil Sayısı 14'e Yükseldi - Son Dakika
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