Doğan, "Karkamış ilçesi yalnız değildir"

Politika

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'e tepki gösteren Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçe halkının asla yalnız ve sahipsiz olmadığını söyledi.

Toplantıya katılmak üzere Karkamış'a giden Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a çok sayıda partili destek verdi. Uzun araç konvoyları eşliğinde Karkamış ilçesine gelen Belediye Başkanları Doğan ve Yılmaz Karkamışlıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış ilçesinin asla yalnız ve sahipsiz olmadığını söyledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile her zaman Karkamış ilçesinin yanında olacağını ifade eden Doğan, "Buradaki birlik ve beraberliğimizle, beş yıl hizmetinde olmaktan şeref duyduğum Karkamış halkının demokratik iradesine yapılan haksızlığın ve bunun dayandırıldığı mesnetsiz iddiaların cevabını verdik. Milletin iradesi nettir. Karkamışlı kendi iradesinin ardındadır. Kendi benliğini millet iradesinin üzerinde görenler yok hükmündedir. Bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum ki Karkamış yalnız değildir. Nizip ve Şehitkamil Belediyeleri Karkamış halkının her daim hizmetinde olacaktır" dedi. - GAZİANTEP