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Doğanşehir Belediye Başkanı köy evlerindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Doğanşehir Belediye Başkanı köy evlerindeki çalışmaları inceledi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremde ağır hasar alan ilçede yapımı devam eden köy evlerini yerinde inceledi. Başkan Zelyurt, vatandaşların taleplerini dinleyerek, halkla iç içe olmayı sürdürüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı köy evlerindeki çalışmaları inceledi
26.12.2023 - 10:09,  Güncelleme: 10:12
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Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ilçede de devam köy evlerinde ki çalışmaları inceledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Zelyurt, talep ve isteklere anında karşılık vererek, halkla iç içe olmayı sürdürüyor.

Vatandaşların yereldeki talep ve isteklerini anında çözüme kavuşturan, Başkan Zelyurt, depremde ağır hasar alan ilçede yapımı devam eden köy evlerini yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde takip eden Zelyurt, bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, Doğanşehir'in yeniden imarı ve ihyası için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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